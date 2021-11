© Signal Iduna Signal Iduna erklärt den Sinn von Zusatzversicherungen

Versicherungen sind so ein Thema, mit dem man sich in der Regel nicht allzu gerne beschäftigt. Welche ist die richtige, wird man da womöglich über den Tisch gezogen - und braucht man die überhaupt? Die letzte Frage versucht die Signal Iduna in ihrer neuen Kampagne zu beantworten. In mehreren Werbefilmen führt die Versicherung vor Augen, was einem so alles für Missgeschicke passieren können - und warum sich der Abschluss einer Zahnzusatzversicherung durchaus lohnen kann.