Mit dem ID.4 bringt Volkswagen den ersten vollelektrischen SUV auf den Markt. Das neue Modell ist bei der wichtigsten Marke im VW-Konzern einer der großen Hoffnungsträger. Am Freitag startet hierzulande die Markteinführung. Gleichzeitig läuft in Deutschland die Launchkampagne an, so digital und individuell wie nie zuvor. Der Auftritt steht unter dem Slogan "100% SUV. 100% electric". Entwickelt und umgesetzt hat das Konzept Voltage@DDB