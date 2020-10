#Volkerfragt: Wie abenteuerlich ist die Transformation von Philip Morris, Thorsten Scheib?

In #Volkerfragt diskutiert HORIZONT-Chefredakteur Volker Schütz, wie sich das Marketing- und Medienbusiness verändert - spontan, aktuell und bestimmt nicht glatt gebügelt. Die Gespräche können als Video-Datei angeschaut oder als Podcast angehört werden. Bisher erschienen:

Transformation. Kaum ein Begriff ist in der Marketingbranche so hip wie dieser, besonders, wenn noch das Attribut „digital“ davor gestellt wird. Dass man ein Unternehmen und ein Geschäftsmodell auch ohne digitalen Impetus grundlegend wandeln kann, zeigt Philip Morris nahezu lehrbuchartig. Statt auf Marken wie Marlboro steht seit vier Jahren der viel schadstoffärmere Tabakerhitzer Iqos im Zentrum der Unternehmensaktivitäten. "Eine Transformation muss von oben vorgelebt werden, man muss die Mitarbeiter mitnehmen, und flexibel und offen für Experimente sein", sagt Thorsten Scheib.Und man müsse sich von vielen Sicherheiten verabschieden: "Wir fahren schon seit fünf Jahren auf Sicht", meint der Philip-Morris-Marketingchef in Anspielung auf das bekannte Corona-Statement. Mit dem Ideen-Wettbewerb Make Tomorrow New will Philip Morris sein Innovationsgrad unter Beweis stellen – und die in den vergangenen fünf Jahren gewonnene Fähigkeit, mit Konsumenten in den Dialog zu treten. Welche Pläne das Unternehmen verfolgt, was schief lief und warum Iqos nicht die Abkürzung für "I quit ordinary smoking" ist, verrät Scheib in #Volkerfragt.