#Volkerfragt: Lässt sich der Niedergang des stationären Handels noch stoppen, Martin Schnaack?

"Künftig kommt es nicht so sehr auf den Umsatz pro Quadratmeter, sondern auf das Erlebnis pro Kubikmeter an."Martin Schnaack hat eine klare Vorstellung, wie der stationäre Handel sich retten kann.Als CEO der Agentur Avantgarde berät Schnaack und sein 850 Mitarbeiter starkes Team weltweit, wie Marken ihr Markenerlebnis verbessern können. "Um dem E-Commerce zu trotzen, muss der stationäre Handel seine Online-Welt nahtlos mit den Offline-Touchpoints verbinden." Und er müsse bedenken, dass gerade die Generation Y und Z auf digitale Services, aber auch erlebbare Inspiration Wert legen. „Experience first – Marken erlebbar machen“ heisst das Buch, in dem Schnaack die Zukunft des Handels diskutiert. Vorab verrät er in #Volkerfragt, wie eine Perspektive für den Einzelhandel aussehen könnte.In #Volkerfragt diskutiert HORIZONT-Chefredakteur Volker Schütz, wie sich das Marketing- und Medienbusiness verändert - spontan, aktuell und bestimmt nicht glatt gebügelt. Die Gespräche können als Video-Datei angeschaut oder als Podcast angehört werden. Bisher erschienen: