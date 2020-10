#Volkerfragt: Wie sehr leidet die digitale Wirtschaft unter Corona, Matthias Wahl?

In #Volkerfragt diskutiert HORIZONT-Chefredakteur Volker Schütz, wie sich das Marketing- und Medienbusiness verändert - spontan, aktuell und bestimmt nicht glatt gebügelt. Die Gespräche können als Video-Datei angeschaut oder als Podcast angehört werden. Bisher erschienen:





Online-Werbung wächst auch im Corona-Jahr 2020. Doch wer glaubt, dass deshalb Online-Vermarkter und Medienangebote pauschal zu den großen Gewinner gehören, irrt sich gewaltig, sagt der Präsident des Bundesverbandes Digitale Wirtschaft (BVDW) in #Volkerfragt. Die Befürchtung von Wahl: In der Post-Corona-Ära könnten die Gelder fehlen, um die Digitalisierung in Wirtschaft und Staat fortzuführen.Wahl beschreibt, wie sich der Verband weiterhin als Verband für digitale Transformation positionieren wird – und welche Themen abseits Corona große Headlines verdient hätten.