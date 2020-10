#Volkerfragt: Wie heiß ist TikTok wirklich, Lukas Heining?

In #Volkerfragt diskutiert HORIZONT-Chefredakteur Volker Schütz, wie sich das Marketing- und Medienbusiness verändert - spontan, aktuell und bestimmt nicht glatt gebügelt. Die Gespräche können als Video-Datei angeschaut oder als Podcast angehört werden. Bisher erschienen:

Wir alle wissen: Im Digitalen wird jede Woche eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Vieles ist Hype. Nicht alles Business. Doch bei TikTok sieht das ganz anders aus. TikTok ist das neue heiße Ding. Und Kreative und Berater wie Lukas Heining missionieren derzeit Deutschlands Marketer. 22 Jahre jung ist Heining. "Wir helfen werbetreibenden Unternehmen, ihre Conversion zu optimieren, indem wir großartige Werbecreatives erstellen" lautet das selbstbewußte Credo der von ihm mitgegründeten Agentur.TikTok spielt für ihn eine zentrale Rolle, wenn man junge Menschen erreichen will. Wie genau das funktioniert, welche Rolle Creators dabei spielen, warum TikTok in den USA Facebook und Instagram in der Nutzung abhängt, erzählt er in #Volkerfragt.