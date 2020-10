#Volkerfragt: Ist die Frankfurter Brauunion attraktiver als Universal McCann, Sven Weisbrich?

In #Volkerfragt diskutiert HORIZONT-Chefredakteur Volker Schütz, wie sich das Marketing- und Medienbusiness verändert - spontan, aktuell und bestimmt nicht glatt gebügelt. Die Gespräche können als Video-Datei angeschaut oder als Podcast angehört werden. Bisher erschienen:

Aussteiger lassen sich – grob – in zwei Kategorien einteilen. Die, die keine Lust mehr auf ihren Job haben. Und die, die etwas Neues, ganz Anderes starten wollen. Sven Weisbrich gehört in die zweite Kategorie. Seinen Posten als CEO bei UM hat er letztes Jahr niedergelegt, weil er einen Lebenstraum als Unternehmer verwirklichen will. Seitdem kümmert sich der 42-Jährige nicht mehr um ein Dutzend, sondern nur noch um eine Marke und eine Aufgabe: Frankfurter Biertrinkern FXXXXFXXXXX Helles schmackhaft zu machen.In #Volkerfragt erzählt Weisbrich, was ihn begeistert, was er vorhat, wie die Frankfurter Brauunion den Lockdown überlebt hat. Und warum der Kontakt zu ehemaligen Kollegen für ihn nach wie vor so wichtig ist.