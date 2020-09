Dass Menschen, Unternehmen und Dienstleister unheimlich viele Daten produzieren, ist im Digitalzeitalter eine Binse. "Doch warum gibt es eigentlich keinen etablierten Standard, der die digitalen Medien ganzheitlich und zusammenhängend erschließt?" haben sich Martin Andree und Timo Thomsen gefragt. Ihre Antwort: Ein Buch, das nicht nur unter Marktforschern für Diskussionen sorgen wird. In #Volkerfragt erzählen Andree und Thomsen, weshalb Marketingmanager die Datenfrage neu stellen müssen, wie sehr die "Big Four" die Internetnutzung in Wirklichkeit dominieren, und warum auch KI-Spezialisten den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen.