Mehr zum Thema Videochat Corona Update Auch in der Foodbranche gibt's Krisengewinner Food war jahrelang ein Wachstumsmarkt. Dann kam Corona. Nun kämpfen Restaurants und Pizzabäcker ums Überleben. „Es gibt aber auch Krisengewinner“, sagt Foodservice-Chefredakteur Boris Tomic im Videochat Corona Update. In #Volkerfragt diskutiert HORIZONT-Chefredakteur Volker Schütz, wie sich das Marketing- und Medienbusiness verändert - spontan, aktuell und bestimmt nicht glatt gebügelt. Die Gespräche können als Video-Datei angeschaut oder als Podcast angehört werden. Bisher erschienen:

Keine Frage: Die Lage ist für Bei Cafés, Restaurants und kleine Pizzabäcker, aber auch für große Marken und die Systemgastronomie sehr angespannt. Der Sommer war warm, der Spätsommer auch. Doch nun ist es zu kalt für Pizza und Bier im Freien. In #Volkerfragt gibt Foodservice-Chefredakteur Boris Tomic Tipps, wie Gastronomen auch in der kalten Jahreszeit das Vertrauen der Gästen gewinnen können, was die Umsatzbringer der Zukunft im Außer-Haus-Markt sind - und was Tante Emma damit zu tun hat.