Volker fragt: Wie überlebt eine junge Biermarke wie Brewdog die Corona-Krise, Marcus Thieme?

Wie schlimm ist der Frust, wenn man Großes vorhat und brutal gestoppt wird? Ziemlich groß, das gibt Thieme offen zu. Die Corona-Krise bescherte Brewdog nicht nur in Deutschland Kurzarbeit, Ungewissheit und Verkaufseinbrüche.Doch allmählich geht es wieder aufwärts. Ende Juni, Anfang Juli werden die ersten in Deutschland gebrauten Brewdog-Sorten vertrieben. "Man muss an sich selbst glauben", sagt Thieme. Und man müsse viel Zeit mitbringen, wenn man in der konservativen Biernation Deutschland erfolgreich sei will.