Volker fragt: Warum ist jetzt die Zeit, die Welt zu rocken, Amir Kassaei?

Neues ausprobieren, kreative Experimente wagen. Das zeichnete Kassaei schon in seiner Zeit im Werbebusiness aus. Auch jetzt denkt Kassaei groß.Drei Unternehmungen hat er gegründet, mit denen er unter anderem beweisen will: "Immer schneller, weiter und mehr wird nicht mehr funktionieren. Neu wird unsere Beurteilung von Zeit, Leistung und Substanz und wirtschaftlichem Erfolg." Seine Schlußfolgerung: Marktwirtschaft braucht eine Neudefinition. Was das mit Corona zu tun hat: "Corona wirkt wie ein Brandbeschleuniger und wird diese Veränderung beschleunigen."Warum er dem Silicon-Valley-Kapitalismus kritisch gegenüber steht, wie er Luxus in Corona-Zeiten definiert, und welche Unternehmen er außer Apple für Benchmark sieht, das verrät er im Video-Podcast.