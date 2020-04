© Olaf Ballnus About-You-Gründer Tarek Müller

Corona hat die Modeindustrie im Würgegriff. Überleben wird, wer innovativ und mutig ist - und verantwortungsbewusst handelt. In "Volker fragt" erzählt About You-Gründer und CEO Tarek Müller, warum der Online-Händler Masken zum Selbstkostenpreis produziert, warum das Unternehmen auch in der Krise wächst – und sich trotzdem nicht als Krisengewinner sieht.