BVDW-Präsident Matthias Wahl ist optimistisch - trotz Corona

Online-Vermarktung und Digitalbusiness waren für 2020 guter Dinge. Dann kam Corona. Und die Digitalwirtschaft stürzte in die Krise. Doch nun erlebt Deutschland einen Crashkurs in Sachen Digitalisierung. Matthias Wahl, Präsident des Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW), sagt: "Das ist eine Riesenchance für Industrie und Gesellschaft." Was den BVDW-Chef so optimistisch macht, warum er sicher ist, dass die Dmexco stattfindet, verrät er in #Volkerfragt.