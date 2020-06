Volker fragt: Stellt die Dmexco die Facebook-Frage, Dominik Matyka?

In "Volker fragt" diskutiert HORIZONT-Chefredakteur Volker Schütz, wie sich das Marketing- und Medienbusiness durch die Corona-Krise verändert - spontan, aktuell und bestimmt nicht glatt gebügelt. Die Gespräche können als Video-Datei angeschaut oder als Podcast werden. Bisher erschienen:

"Attitude matters", Haltung zählt. So lautet das Motto Dmexco in diesem Jahr. Haltung zeigt auch Dominik Matyka: "Wenn es einen Nachdruck aus der Werbewirtschaft braucht, um initial die Weichen zu stellen die notwendig sind, um in einer offenen, demokratischen und liberalen Gesellschaft fair miteinander umzugehen, dann ist das wohl nötig," sagt der Chief Advisor im #Volkerfragt-Gespräch. Dabei geht es nicht nur um die Facebook-Frage. Sondern auch darum, was Besucher, Aussteller, Speaker und Sponsoren erwartet. Matyka verspricht: "Wir stellen Networking auf eine neue Stufe."