© Vodafone Gregor Gründgens

Der Vodafone-Marketingchef Gregor Gründgens hatte schon vor Wochen in einem HORIZONT-Interview an die Branche appelliert, sich "dringend" dem Thema Social Media zu widmen. Nun beherrscht #StopHateforProfit weltweit die Marketing-Schlagzeilen. Und Vodafone? In #Volkerfragt erzählt Gründgens, warum sich das Unternehmen dem Facebook-Werbeboykott nicht anschließt: "Ich finde es super, dass es diese Debatte gibt. Aber ich bin etwas überrascht, dass sich das in einer Art Hungerstreik oder Boykott manifestiert."