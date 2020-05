Warum investiert die AOK in der Corona-Krise ins Marketing, Steve Plesker?

© HORIZONT Steve Plesker verantwortet die Bereiche Markt und Produkte beim AOK-Bundesverband

Seit Corona wieder heiß diskutiert: die Frage, ob Marketing ein Kostenblock oder eine Investition in die Zukunft ist. In "Volker fragt" verrät Steve Plesker, Geschäftsführer Markt und Produkte beim AOK Bundesverband, warum die Krankenkasse in der Krise nicht spart, sondern investiert und gleich drei große Aufträge turnusgemäß europaweit ausschreibt.