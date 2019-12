1. Teilen

Account-Based Marketing

2. Teilen

SERP Position Zero

Search Engine Result Pages,

Suchmaschinenauflistung.

3. Teilen

Interaktiver Content

4. Teilen

Interaktive Videos

5. Teilen

AI und Chatbots

6. Teilen

Voice Search

7. Teilen

Employee Advocacy 2.0

Mundpropaganda via Facebook, Linkedin oder Xing

Glaubt man Lewis, dann wird die Personalisierung im Marketing einer der größten Trends des Jahres 2020 sein. Begründet wird das damit, dass Kunden deutlich positiver auf Unternehmen reagieren, die ihre Bedürfnisse genau kennen und ihnen den richtigen Content zur richtigen Zeit liefern. Durch stärker integrierte Account-Based-Marketing (ABM)-Strategien seien Marketer in der Lage, ihre Zielgruppen auf eine viel persönlichere Weise ansprechen, heißt es.Das setzt ein Umdenken voraus. Anstatt traditionelle Marketingkanäle zu nutzen, um Leads zu generieren, müsse eine ABM-Strategie mit der Identifizierung und Ausrichtung der Unternehmen und Personen beginnen, die für Angebote in Bezug auf Bedarf, Technik und Kaufzyklus am besten geeignet seien. Um ABM stärker in die Marketingstrategie eines Unternehmens zu integrieren, sollte dieses jeden Zielkunden wie einen eigenen Markt behandeln. Das umfasse das Erstellen von zielgerichtetem Content wie beispielsweise Landingpages und E-Mails, die sich speziell an den Kunden richten. Diese Vorgehensweise müsse durch Marketing-Automatisierungstools und dynamischen Content ergänzt werden. Unter dem Strich verspricht Lewis Unternehmen, die ihre Inhalte zielgruppenspezifisch zuschneiden, "stärkere Beziehungen zu Kunden" und schnellere Geschäftsabschlüsse.Wie erobert man mit Marken-Content Platz 1 in der organischen Suche? Das war bislang der Traum aller Marketer. Aus Sicht von Lewis sollten Marketing-Entscheider im kommenden Jahr ein anderes Ziel ins Visier nehmen, das noch wichtiger und einflussreicher sein soll. Nämlich SERP Position Zero! SERP, die Abkürzung fürsteht vereinfacht für diePosition Zero beschreibt dagegen das erste Google-Suchergebnis, das über den Top-Rankings der organischen SEO-Ergebnisse erscheint. Diese beneidenswerte Position, auch bekannt als Featured Snippet, bietet dem Suchenden die direkte Antwort auf seine organischen Suchanfragen, ohne dass er sich durch den bereitgestellten Link klicken muss.Die Kommunikationsexperten von Lewis glauben, dass das Ranking in Position Zero für Content-Marketer wesentlich relevanter wird. Grund sind die Verschiebungen bei der Suche, die angesichts des Booms digitaler Sprachassistenten immer stärker durch Voice getrieben wird. Wodurch die Position Zero deutlich relevanter wird. Um die Position Zero zu erobern, sind laut Lewis folgende Kriterien wichtig:Je klarer und verständlicher eine Seite aufgebaut ist, desto leichter fällt es Google, relevante Informationen zu finden.Featured Snippets drehen sich um konkrete, ausformulierte Fragen. Dazu empfiehlt es sich, reale User-Fragen aufzugreifen und als Keyword und Überschrift zu verwenden. Eine Antwort darauf bekommt oft den Platz ganz oben.Google belohnt schnelle und hilfreiche Inhalte mit einem Platz im Featured Snippet.Wer jetzt glaubt, die Position 1 sei irrelevant, irrt jedoch. Grund: Laut Lewis priorisiert Google Top-Ranking-Ergebnisse, wenn es darum geht, auszuwählen, was das Featured Snippet für eine bestimmte Abfrage sein soll.Interaktiver Content ist freilich kein neues Format. Dennoch ist man bei Lewis davon überzeugt, dass diese Content-Marketing-Kategorie im kommenden Jahr an Bedeutung gewinnen wird. Begründet wird das mit der User-Experience. So könne der Nutzer durch eigene Aktionen "selbstbestimmt in ein Erlebnis eintauchen, interagieren und Einblicke gewinnen", erläutern die Experten der Agentur. Als Beispiel nennt Lewis Umfragetools und interaktive Infografiken. Ziel müsse es stets sein, mit interaktivem Content zur Lösung eines Problems beizutragen oder eine Frage zu beantworten. Für die Erfolgsmessung solle nicht wie üblich die Klickrate, sondern die durchschnittliche Sitzungsdauer entscheidend sein. Daher sollte laut Lewis nicht ausschließlich die Leadgenerierung, sondern ein personalisiertes, benutzerorientiertes Erlebnis im Mittelpunkt stehen.Glaubt man Lewis, dann neigt sich die Ära des passiven Videokonsums endgültig dem Ende zu. Aus Sicht der Agentur sind die Ansprüche der Zuschauer inzwischen deutlich gestiegen. Es gehe nicht mehr nur darum, die Länge der Videos etwa für Social Media anzupassen, sondern um Personalisierung und Interaktion. Daher sollen im kommenden Jahr interaktive und non-lineare Videos an Bedeutung gewinnen. Davon sollen unterschiedlichste Formen profitieren.Als Beispiel werden interaktive Story-Threads genannt. Auch bekannt unter dem Titel "Choose Your Own Adventure"-Videos, ermöglicht diese Art von Video dem Zuschauer, während des Zuschauens Entscheidungen zu treffen, die den Verlauf der Story beeinflussen und letztendlich zu verschiedenen Enden der Geschichte führen. Im Marketing sagt Lewis Videos mit Einkauf-Funktion eine große Bedeutung voraus. Mit diesen können Zuschauer Produkte im Video anklicken und unmittelbar in den Warenkorb befördern. "Auf diese Weise können Marken den ROI genauer berechnen, indem sie sehen, welche spezifischen Artikel Verbraucher direkt aus einem Video kaufen", erläutern die Lewis-Experten den Benefit.Der Sprachverarbeitung mit künstlicher Intelligenz sagt Lewis auch fürs kommende Jahr einen Boom voraus. Aus Sicht der Agentur werden nicht einfach nur mehr Chatbots zum Einsatz kommen, sie werden auch ausgereifter. Begründet wird das damit, dass 80 Prozent der Unternehmen Chatbots in ihre Marketingplanung für 2020 integrieren wollen. Daraus folgert Lewis, dass wahrscheinlich zunehmend Bots mit erweiterten Funktionen zu sehen sein werden, die auch komplexere Anfragen erkennen und bearbeiten oder Gespräche am Telefon mit einer menschenähnlichen Stimme führen können.Voice wird - und das prognostiziert nicht nur Lewis - im kommenden Jahr massiv an Bedeutung gewinnen. Schließlich soll 2020 jede zweite Suchanfrage per Sprache erfolgen. Marketern rät Lewis daher dringend, die Suchfunktion bei den Sprachassistenten zu optimieren. Begründet wird das unter anderem damit, dass sich die Kontexterkennung aus früheren Suchanfragen deutlich verbessert habe. Dies mache die Interaktion fließender und dialogorientierter, heißt es. Als weiteren großen Voice-Trend hat Lewis die Live-Transkription ausgemacht, bei der die Spracherkennung so schnell und präzise funktioniert, dass Videos, Anrufe oder Seminare in Echtzeit transkribiert werden können. Marketer dürfen aus Sicht von Lewis die Sprachsuche im kommenden Jahr daher nicht mehr ignorieren. Es sei unabdingbar, Webseiten für Sprachsuche zu optimieren, beispielsweise indem zunehmend reale Fragen als Keywords für die Optimierung genutzt werden.Glaubt man Lewis, dann ist Employee Advocacy - also die Mobilisierung der Mitarbeiter als Fürsprecher von Marken und Unternehmen - längst nicht mehr nur ein Buzzword oder "nice to have". Die Kommunikationsexperten sind sich sicher, dass sichals wesentliches Element der Marketingstrategie von Unternehmen etablieren wird. Employee Advocacy unterstütze Marken nicht nur dabei, die Reichweite in den sozialen Medien zu maximieren, sondern auch Zielgruppen zuverlässiger zu erreichen, heißt es bei Lewis. Aus Sicht der Agentur wird sich Employee Advocacy im kommenden Jahr daher mehr und mehr professionalisieren und eine neue Stufe - also Employee Advocacy 2.0 - erreichen. Dies bedeute, dass Mails an Mitarbeiter mit der Bitte um Likes und Shares durch eine sinnvolle Employer Advocacy Strategie ersetzt werden, die in die HR- und Social Media-Strategie eingebettet sei. mas