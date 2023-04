SIMon Mobile

Waschbar Simon schlüpft in der Kampagne in bekannte Hollywood-Rollen

Seit knapp zwei Jahren ist SIMon Mobile am Markt. Von Anfang an in der Werbung der Vodafone-Einsteigermarke als Testimonial mit dabei: der animierte Waschbär Simon. Der schlüpft in der neuen TV-Kampagne von SIMon Mobile jetzt in bekannte Hollywood-Rollen.

Insgesamt drei Spots hat die Marke zusammen mit Parasol Island entwickelt, in denen der Waschbär eine Produktneuheit bei SIMon Mobile präsen