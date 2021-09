© SIMon Mobile Bei den Witzen von Markus Krebs kann sich Waschbär Simon, das SIMon Mobile-Testimonial, vor Lachen nicht halten

Anfang der 2000er Jahre zählte Comedystreet zum festen Programm von Pro Sieben. Schauspieler und Komiker Simon Gosejohann schlüpfte für das Format mit versteckter Kamera in unterschiedlichste Rollen und veräppelte Passanten in deutschen Innenstädten. In Anlehnung an die Erfolgssendung wirbt die Low-Budget-Marke von Vodafone, SIMon Mobile, nun nicht mehr nur mit ihrem bisherigen Testimonial - dem sprechenden Waschbär Simon - sondern holt auch dessen Namensvetter Gosejohann an Bord. In einem zweiten Videoformat bringt Comedian Markus Krebs die pelzige Werbefigur zum Lachen.