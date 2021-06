Ab 19 Uhr lädt der Verein MTP – Marketing zwischen Theorie und Praxis e.V. - am Donnerstag alle Interessierten zu seiner Veranstaltung mit dem Titel "Everlasting Love: Von der Marke zur Lovebrand" via Microsoft Teams ein. Wer teilnehmen möchte, kann eine E-Mail an den Organisator und Moderator Lambert Schultz schicken ( lambert.schultz@mtp.org ) oder sich auf LinkedIn zum Event registrieren , wo sich auch der Link zur Teilnahme findet.Auf der virtuellen Bühne wird, verraten, wie sich aus einem Start-Up mit begrenzten finanziellen Ressourcen eine beliebte Marke entwickeln lässt. Götz spricht dabei aus Erfahrung, startete sein eigenes Unternehmen doch 2014 als kleine Holzofenpizzeria und darf sich mittlerweile das zweite Jahr in Folge als wachstumsstärkste Foodmarke Europas betiteln. Gerade erst gab der hinter der Marke stehende Hersteller Franco Fresco bekannt, unter der Produktmarke Gustavo Gusto nun auch Eis in den Lebensmittelhandel zu bringen und damit das Sortiment zu erweitern. Mit zwölf Jahren Tätigkeit in der Werbebranche und 250 gewonnenen Kreativpreisen ist Götz ein echter Experte in Sachen Markenentwicklung.Auf diesem Gebiet kennt sich auch, bestens aus. Er wird erklären, wie sich eine bestehende Marke zu einer Lovebrand transformieren lässt, was dem Traditionsverein gut gelungen ist. So kann der FC St. Pauli immer wieder neue Generationen an Fußballfans für sich begeistern und behauptet sich auch gegen deutlich finanzstärkere Konkurrenzvereine. Bei Drusts Input in der Runde wird es vor allem darum gehen, wie erfolgreiches Purpose Marketing zu einer authentischen Markenbildung beiträgt und Kunden zu Fans werden lässt.Als dritter Speaker ist außerdemals Mitbegründer des Podcasts HORIZONT Lovebrands an Bord. Für das Audioformat spricht er regelmäßig mit Vertretern etablierter Markenfavoriten und wird seine Key Learnings aus den zahlreichen Interviews bei der Veranstaltung einbringen."Unterhaltsame und herausstechende Werbung ist sicher ein Teil davon, aber eine gute Marke beginnt nicht mit der Werbung, sondern mit einer wirklichen Leidenschaft im Unternehmen, die eigene Produktidee so perfekt wie möglich umzusetzen und sie mit kreativen Ideen besser zu machen, als die bisherigen Produkte", so Campillo-Lundbeck. "Wenn das Unternehmen dann mit seinem Produkt und seiner Arbeitsweise auch noch einen positiven gesellschaftlichen Beitrag leistet, entsteht eine Markengeschichte, die nicht nur das eigene Marketing, sondern auch die Markenfans gerne und leicht erzählen können."Da der Fokus von Gründern oftmals hauptsächlich auf der Entwicklung ihres Produkts liegt und dadurch die Marke als solche in den Hintergrund tritt, wird Gustavo-Gusto-CMO Michael Götz auch das Konzept des Idea Investments in die Diskussion einbringen. Die Idee dabei ist, Start-ups und Kreative zusammenzubringen. Letztere erhalten für die Entwicklung von Marketingkonzepten dann eine Umsatzbeteiligung oder einen Anteil am jeweiligen Start-up. Um potenziell an konkreten Idea Investments Interessierte durch die Veranstaltung zusammenzubringen, soll das LinkedIn-Event zur Veranstaltung dienen. Unter den Personen, die ihre Teilnahme dort bestätigt haben, kann jeder nach passenden Pendants schauen und mit ihnen in Kontakt treten.Moderiert wird die Podiumsdiskussion vom nationalen Leiter der MTP-Unternehmenskooperationen. Der Verein versteht sich als das größte generationsübergreifende Marketing-Netzwerk aus Studierenden, Professionals, Unternehmen und Wissenschaft mit mehr als 3600 Mitgliedern an 19 Hochschulstandorten. Zu den nationalen Förderern gehören unter anderem