If I lose to him, I don't know what I'm gonna do. I will never speak to you again. You'll never see me again."

Dass US-Präsident Donald Trump in schöner Regelmäßigkeit unkluge Dinge sagt und damit bisweilen auch mal der demokratischen Konkurrenz hilft, dürfte mittlerweile bekannt sein. Eine dieser nicht gerade mit Bedacht gewählten Aussagen auf einer kürzlich stattgefundenen Wahlkampfveranstaltung nutzt der demokratische Widersacher Joe Biden jetzt für einen kurzen Werbespot auf Twitter. In dem 10-Sekünder sieht man Trump bei seiner Rede, wie er sagt: "Wahre Worte. Und die haben Biden und seinem Team selbst so gut gefallen, dass sie einfach nur den bei Wahlwerbespots üblichen Abbinder "I am Joe Biden and I approve this message" hinzugefügt haben - fertig war der wohl kürzeste aller Anti-Trump-Spots, perfekt für die Generation TikTok sozusagen.Und die Reichweite, die Biden mit dem Clip auf Twitter in weniger als zwei Tagen bislang erzielt hat, ist enorm. 16,6 Millionen Views stehen aktuell (Stand: 22. September, 9 Uhr) zu Buche, hinzu kommen mehr als 800.000 Likes, über 220.000 Retweets sowie mehr als 40.000 zitierte Tweets. Bleibt nur zu hoffen, dass sich der Spot auch an Wahlurne positiv auswirkt. tt