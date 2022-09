© Hornbach Hornbach ist auf der Suche nach fehlenden Buchstaben - was steckt hinter der Aktion, die schon jetzt viel Aufmerksamkeit in den sozialen Medien generiert?

Schnitzeljagd mal anders: Vor wenigen Tagen hat Hornbach in seinen Social-Media-Kanälen sowie über Radiospots und DOOH-Anzeigen einen ungewöhnlichen Aufruf gestartet und die Menschen aufgefordert, bei der Suche nach vermeintlich verloren gegangenen Buchstaben aus den Schriftzügen über seinen Baumärkten zu helfen. Seither rätseln die Markenfans, was hinter der mysteriösen Suchaktion steckt, die Hornbach mit immer neuen Clips auf Facebook und Co befeuert. Was plant die Baumarktkette mit der Buchstabensuche?