Kreiert wurde die "Liebe Deine Zeit"-Kampagne von der Hamburger Agentur, die sich den Auftrag in einem Pitch sichern konnte. Verantwortlich auf Agenturseite zeichnen Creative Director Will Matthews, Senior Art Director Kris Wegelius und Account Director Saskia Garrido. Produziert wurde der Spot von, Regie führteIm TV ist der Spot ab sofort bis Jahresende als 30-Sekündige Version zu sehen. Dabei belegt Villeroy & Boch nicht nur Werbeplätze im gesamten deutschsprachigen Raum, sondern auch in Frankreich, UK, Belgien und den Niederlanden Neben linearem Fernsehen kommt dabei auch Connected-TV zum Einsatz, unter anderem Joyn, TVNow und Waipu.TV. Weiterer Kampagnen-Content wie etwa Behind-the-Scenes-Material wird online und über soziale Netzwerke ausgespielt. 2022 soll die Kampagne unter anderem mit produktbezogenem Content fortgeführt werden.

Villeroy & Boch: Liebe Deine Zeit - Behind the Scenes

Damit steigen die Werbeinvestitionen von Villeroy & Boch in diesem Jahr sprunghaft an. Bislang listet Nielsen für das Unternehmen in den vergangenen elf Monaten gerade einmal eine Handvoll Euros für Radio-Spots und Zeitungsanzeigen. Für klassische Werbung hat das Unternehmen dem Marktforscher zufolge in den vergangenen fünf Jahren nicht einmal eine halbe Million Euro brutto ausgegeben. Kein Wunder: In diversen Markenrankings (etwa hier und hier ) landete Villeroy & Boch auch so ganz oben.Doch auch Markenchampions müssen junge Zielgruppen erschließen. So dürfte die neue Werbeoffensive zu interpretieren sein, zu der auch die Einrichtung eines TikTok-Accounts Anfang des Monats gehört. Dort arbeitet Villeroy & Boch mit Creator:innen wie @eyfreundin @dannytrn und @juliabeautx zusammen. "TikTok als Plattform mit Entertainment-Faktor, Inspiration und großer Reichweite bietet uns die Möglichkeit, vor allem jüngere Menschen anzusprechen und für die Marke Villeroy & Boch zu begeistern", so CEO Frank Göring. ire