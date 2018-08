Das Beste, das wir je gebaut haben: Der neue Ford Focus. TV Werbung

An diesem Wochenende fällt mit der Ausstrahlung des 30-sekündigen TV-Spots der Startschuss für die 360-Grad-Kampagne, die DOOH, Online- und Social-Media-Maßnahmen, Print sowie Sonderwerbeformen umfasst. Mit allen Kampagnenelementen will Ford den Beweis für die selbstbewusste Behauptung erbringen, dass man bisher noch kein besseres Fahrzeug auf die Straße gebracht hat als den neuen Focus.In dem TVC erzählen Ford und Stammagentur GTB Germany dazu in mehreren Vignetten davon, dass der Focus mehr ist als nur ein Auto, welches die Menschen von A nach B bringt. Beispielhaft werden Teenager gezeigt, die ihren ersten Kuss auf der Rückbank erleben oder vom Autodach aus ein Punkkonzert anschauen. Aber nicht nur die besonderen, emotionalen Erlebnisse der Protagonisten stehen im Fokus des Spots. Zudem will der Hersteller das Auto als persönlichen Assistenten der Fahrer inszenieren und hebt deshalb das Angebot an Assistenzsystemen zusammengefasst unter dem Begriff "Ford Co-Pilot360" hervor.Produziert wurde der TV-Spot, Regie führte. Die Print-Assets wurden vom Fotografenrealisiert. tt