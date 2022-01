So viel investierten Marken zum Jahresende in Paid Social

© IMAGO / Ralph Peters Im letzten Viertel des Jahres 2021 gaben Marken mehr Geld für Werbung in Social Media aus als im Vorjahreszeitraum

Erfahrungsgemäß steigen die Werbeausgaben von Marken im vierten Quartal verglichen mit dem Rest des Jahres meist deutlich an. Die Investitionen fließen dann auch vermehrt in die Social-Media-Kanäle, auf denen Unternehmen ihre potenzielle Kundschaft ansprechen, wie die Unified-CX-Plattform Emplifi in ihrem neuen Report darlegt. Nach den dort präsentierten Ergebnissen legten die Ausgaben für Paid Posts in den letzten drei Monaten von 2021 um mehr als 21 Prozent im Vorjahresvergleich zu. Auch wie es um die Interaktionsraten und weitere Kennzahlen bestimmt war, hat Emplifi untersucht.