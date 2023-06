Die Haustiere treffen sich in dem Werbefilm zum Picknick

Die Deutsche Familienversicherung startet eine neue Kampagne, in der tierische Freunde mit menschlichen Wehwehchen im Mittelpunkt stehen. Mit den niedlichen Aufnahmen wirbt das Unternehmen für seine Tierversicherungen.

Die Deutsche Familienversicherung (DFV) startet eine neue Kampagne, um auf ihre Versicherungen für Haustiere aufmerksam zu machen. Die Absicherung für Hunde und Katzen soll insbesondere Operationskosten decken. Die Kampagne wird in den sozialen Netzwerken, Online und im Fernsehen ausgespielt. Der Clou des Werbespots: Die tierischen Protagonisten haben menschliche Stimmen. Die Fellnasen beschweren sich über ihre vielfältigen Beschwerden, angefangen bei Flöhen und Infekten bis hin zu Rückenschmerzen.

In dem Werbefilm sieht man die Vierbeiner, passend zum Sommer, beim Picknick auf einer Wiese. Der Slogan der Kampagne lautet: "Tierisch guter Schutz für tierisch beste Freunde". Die Werbeaktion wurde inhouse von dem Frankfurter Unternehmen entwickelt und umgesetzt."Versicherungswerbung kann am Puls der Zeit, unterhaltsam und witzig sein. Das zeigen wir mit unserem neuen TV-Spot zum DFV-Tierkrankenschutz. Ich freue mich sehr darüber, dass die gesamte Marketingstrategie von der Idee, über das Skript sowie die begleitenden Assets bis hin zur Kampagnensteuerung inhouse entwickelt und umgesetzt wurde", sagt Viktoria Knoll, Head of Marketing der Deutschen Familienversicherung, über die Kampagne.