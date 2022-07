Die Preise sind schon 2021 um 10 Prozent gestiegen. Und durch den Krieg in der Ukraine sind sie noch einmal gestiegen. Aber so eine Entscheidung trifft man nicht kurzfristig. Wir haben die Entscheidung jetzt kommuniziert, aber gefallen ist sie schon vor drei Monaten. Wir hatten schon seit Längerem vor, aus der Werbeform auszusteigen, weil wir einfach nicht mehr an den kurzfristigen Aktivierungseffekt glauben. Und wir glauben auch nicht mehr daran, dass wir wie ein klassischer Händler über Sonderangebote Kunden in die Märkte locken müssen. Wir müssen in die Kunden langfristig investieren. Und das bedeutet auch, seine Kommunikationsstrategie komplett zu überdenken.Es ist unleugbar, dass die Ressource Papier aktuell sehr knapp ist. Und da kann man schon darüber streiten, ob ausgerechnet wir diese Ressource für Prospekte verwenden sollten.