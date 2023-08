"One-Size-Fits-All" funktioniert in der digitalen Werbewelt nicht – und erst recht nicht bei Video-Kampagnen. Das gilt ganz besonders für das Ziel, die anspruchsvolle Gen Z mit Werbebotschaften zu erreichen. Um erfolgreich zu sein, sollte kreativer Content heute intelligent umgesetzt und als gut ausbalancierter Multiformat-Mix ausgespielt werden. Neue, KI-gestützte Ad-Lösungen von YouTube helfen dabei, mehr Effektivität und Effizienz zu erlangen.

Ein zentraler Baustein für erfolgreiche Video-Werbung ist kreativer Content. Das gilt besonders, wenn die Gen Z erreicht werden soll. Denn um ihre Aufmerksamkeit zu bekommen, positive Emotionen zu wecken und sie zum Kauf zu bewegen, sind Kreativität und Authentizität gefragt. Wichtig ist, sowohl in der Kreation als auch in der Ausspielung von Video-Kampagnen, das Nutzungsverhalten der Zielgruppe genau unter die Lupe zu nehmen.