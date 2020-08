© HORIZONT Die Teilnehmer des Roundtables fanden per Videokonferenz zusammen

Big Business? Anker für Werte - oder beides? Die Rolle und Funktion des organisierten Sports in der Gesellschaft ist durchaus zwiespältig. Das haben vor allem die Tage des Corona-Lockdowns gezeigt, die Vereine und Ligen an den Rand der wirtschaftlichen Handlungsfähigkeit gebracht haben. Welche Bedeutung der Sport in der Gesellschaft haben sollte und inwieweit wirtschaftliche Interessen ihre Berechtigung haben, darüber diskutiert HORIZONT-Redakteur Ingo Rentz mit den S20-Vorständen Daniela Huckele-Goerisch (SAP) und Stephan Althoff (Deutsche Telekom), der Fußballfan-Vertreterin Helen Breit (Unsere Kurve) und dem Handball-Nationalspieler Hendrik Pekeler (THW Kiel).