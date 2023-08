Vitasprint setzt mit Erfolg auf YouTube auf dem CTV

Der Kern liegt für Marketers wohl zunächst darin, ein noch besseres Verständnis zu entwickeln, wie ihre Zielgruppen heute Videocontent entdecken und anschauen. Diese bewegen sich mittlerweile nahtlos zwischen verschiedenen Bildschirmen hin und her und tauchen dort in ihre Content-Welten ein. Wer das Maximum aus seiner Video-Kampagne herausholen will, sollte seine Kampagnen sowohl im Storytelling als auch im Format-Mix an das Nutzungsverhalten anpassen,Mit dieser Herausforderung war auch der weltweit agierende Consumer-Healthcare-Anbieter Haleon konfrontiert. Sein Ziel war es, die Kernzielgruppe der Marke Vitasprint – also die über 45-Jährigen – auf neuen Wegen anzusprechen und dabei trotzdem den großen Screen des Fernsehers zu nutzen. „Die Reichweite über TV ist begrenzt. Wir schauen daher gezielt, wo wir unsere Zielgruppe noch erreichen können, und das effizient und effektiv", schildert Kevin Heyse, Head of Digital Marketing DACH bei Haleon die Ausgangslage. Da auch Vitasprints Kernzielgruppe immer häufiger YouTube auf dem CTV konsumiert, setzte Haleon auf eine für dieses Endgerät optimierte YouTube Ads Kampagne