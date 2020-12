Der Erfolgs-Trainer stehe für die gleichen Werte wie Opel, erklärt Schäfer: "deutsch, begeisternd, nahbar". Klopp ziehe durchaus auch bei jungen Leuten, denen das eigene Auto vielleicht nicht mehr ganz so wichtig ist wie in den Generationen davor. Im Video zeigen und besprechen wir außerdem TV-Spots von früher und heute und dokumentieren so den Wandel der Werbung.