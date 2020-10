Amazon startet einen Daten-Marktplatz

Der E-Commerce-Gigant Amazon will mit einem Öko-Signet den Kauf von Produkten mit nachhaltigen Eigenschaften fördern. So versucht das Unternehmen, sein Profil in Sachen Nachhaltigkeit zu akzentuieren. Im Heimatmarkt USA hat der weltgrößte Online-Händler das Programm "Climate Pledge Friendly" (Versprechen auf Klimafreundlichkeit) gestartet. Es läuft unter dem Dach der 2019 gestarteten internationalen Initiative Climate Pledge.