Hauptziel des Relaunchs ist es, Cosmos Direkt als digitalen Vorreiter zu positionieren. Die neu gestaltete Website ist daher für den mobilen Gebrauch optimiert und soll über eine bessere Anbindung an die App meinCosmosDirekt verfügen. Beides soll dabei helfen, in punkto Benutzerfreundlichkeit die Versicherten in den Mittelpunkt zu stellen. Inhaltlich sollen die Markenportale freilich die passenden Versicherungslösungen für die unterschiedlichen Kundenbedürfnisse bieten.Bei der Entwicklung und Umsetzung des neuen Markenauftritts arbeitete Cosmus Direkt mit der Design- und Branding-Agenturzusammen. ire