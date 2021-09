© Lidl In Lidls neuen Vemondo-Kampagne, darf sich Ralf Möller als Theater-Darsteller in einem dramatischen Monolog versuchen

Es es ist eine der größten Tragödien aller Zeiten: Aber wenn Ralf Möller in der jüngsten Lidl-Kampagne als Hamlet die Frage stellt "Schwein oder nicht Schwein", ist das Happy End am Ende seines dramatischen Monologes garantiert. Denn Lidl präsentiert mit der Kampagne seine 2021 neu aufgestellte vegane Eigenmarke Vemondo, die Fleischliebhabern ein vollwertiges Angebot an pflanzlichen Alternativen bieten will. Der launige Spot ist Teil einer breiter angelegten Vemondo-Kampagne, die auch ein eigenes Content-Format umfasst.