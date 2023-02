Imago / Future Image

Die Bälle sind schon bereit, angepfiffen wird die Euro 2024 am 14. Juni 2024 in München

Im Sommer 2024 ist Deutschland der Gastgeber für die UEFA-Fußball-Europameisterschaft. Neben der Planung und Organisation gehen derzeit auch die ersten Vermarktungsangebote an den Start. Erstmals hat die UEFA dabei den Bereich Hospitality an ein externes Unternehmen vergeben. Nach den stark kritisierten Fußball-Veranstaltungen in Katar und Russland will der europäische Verband vor allem mit einem Begriff in Verbindung gebracht werden: Nachhaltigkeit.

Das Schild am Eingang glänzt neu, das Gebäude am Ende der Frankfurter Otto-Fleck-Schneise 6 füllt sich wieder: Erst im vergangenen Augu