© Nike / W+K Portland Mit Serena Williams verlässt eine der erfolgreichsten Sportlerinnen der Welt die Tennisbühne. Nike zollt ihr nun Tribut.

In der Nacht zum vergangenen Samstag durfte die Sportwelt eine ihrer großen Ikonen verabschieden: Tennisgröße Serena Williams verlor bei den US Open ihr Drittrunden-Duell gegen die Australierin Ajla Tomljanović. Trotzdem wurde die 40-Jährige von den rund 24.000 Fans im New Yorker Arthur Ashe Stadium nach über drei Stunden Spielzeit wie eine Siegerin gefeiert. Ihrer Karriere Tribut zollt nun auch Nike, deren Testimonial Williams seit 2004 ist, mit einer von Wieden + Kennedy kreierten Hommage.