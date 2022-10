© IMAGO / blickwinkel Die Kurve zeigt inzwischen eindeutig nach unten

So langsam wird es bitter: Der deutsche Werbemarkt droht endgültig in eine Abwärtsspirale zu geraten. Das Marktforschungsunternehmen Nielsen weist für den September bei den Brutto-Werbeausgaben ein deutliches Minus von 10,7 Prozent gegenüber Vorjahr aus. Damit haben die Unternehmen ihre Investitionen noch stärker gekürzt als im Juli, als die Medienvermarkter mit einem Minus von 10,0 Prozent den in diesem Jahr bislang stärksten Rückgang der Spendings verkraften mussten. Auch die Jahresbilanz fällt trotz des vielversprechenden Auftakts inzwischen deutlich negativ aus.