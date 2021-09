© Kärcher Christian May, stellvertretender Vorstandsvorsitzender von Kärcher, poliert das Image des Reinigungsunternehmens.

Wer Kärcher hört, denkt an Hochdruckreiniger. Doch dem Traditionsunternehmen aus Winnenden war das nicht mehr genug: Seit rund eineinhalb Jahren arbeitet es daran, eine jüngere und etwas weiblichere Zielgruppe anzusprechen. Die Pandemie hat an diesem Vorhaben nichts geändert – sie hat dem Imagewandel vielleicht sogar noch einen zusätzlichen, ungeplanten Schub erteilt. Der stellvertretende Vorstandsvorsitzende von Kärcher, Christian May, erklärt im HORIZONT-Interview, warum das so ist.