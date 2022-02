Die klassischen Smart Speaker werden bislang noch zurückhaltend genutzt. Voice Apps könnten mehr Potenzial bergen

von Helena Birkner

Ob Alexa, Siri, Cortana oder Bixby: Sprachassistenten gehören auf smarten Endgeräten inzwischen zu den Standard-Tools. Auch in Messenger-Diensten wie WhatsApp oder Threema hat sich die Sprachnachricht als gern genutzte Alternative zum geschriebenen Text etabliert. Doch wie affin sind die Deutschen bezüglich der zahlreichen Anwendungsoptionen von gegenwärtiger und zukünftiger Voice-Technologie? Die Berliner Digitalagentur Beyto hat es in einer Studie untersucht und stellt fest: Aus einem bestimmten Bereich ist Voice nicht mehr wegzudenken - während Shopping per Sprachbefehl nicht in Schwung kommt.