Graubünden ist mit 13 Anlagen die größte Golfregion der Schweiz. Trotzdem stagnierten die Golfreisen-Buchungen bis vor zwei Jahren – Bern, Wallis und Zürich belegten in der Gunst der Touristen die vorderen Plätze. Also entschloss man sich, eine Kampagne zu initiieren, um Graubünden als Golfstandort deutlicher in den Köpfen zu verankern. "Das Print-Mailing ist im Rahmen dieser Kampagne im Frühjahr 2018 lanciert worden. Die Idee stammt von unserer damaligen Kreativagentur Jung von Matt/Limmat", erklärt Luzi Bürkli, der die Kommunikation von Graubünden Ferien leitet."Uns inspirierte die Tatsache, dass regelmäßiges Golfen gesund ist. Diesen Aspekt haben wir durch den renommierten Sportarzt Dr. Beat Villiger wissenschaftlich prüfen, für Graubünden legitimieren und in Form einer Studie aufbereiten lassen", sagt Bürkli. Die Studie beinhalte eine klare wissenschaftliche, "wahre" Komponente, aber auch humorvolle Fakten zu den Vorteilen des Golfens in Graubünden. Zielgruppe des Präparats waren deutschschweizer Golferinnen und Golfer zwischen 40 und 70 Jahren. Ihnen wollte man ein physisches Mailing bieten, das sie aktiv nutzen können: "Das Bedürfnis der Golfer hat sicherlich die Wahl des Produkts beeinflusst, denn Golfbälle benötigen Golfer in Massen, während sie ihren Sport ausüben", so Bürkli.

Wer diese Packungsbeilage liest, muss schmunzeln. Die beiden Steinböcke Gian und Giachen, Werbefiguren der Ferienregion Graubünden, haben sie verfasst. Sie schwärmen dem Leser vor, dass aufgrund der Höhenluft, der garantierten Panorama-Sicht, der üppigen Sonne und der charmanten Einheimischen das Golfen in Graubünden ausgesprochen wohltuend sei. Die pfiffigen Statements sind Teil eines Print-Mailings, das in Gestalt eines medizinischen Präparats versendet wird. In der Schachtel befinden sich allerdings keine Tabletten, sondern – Golfbälle. Der Gedanke dahinter: Mit einer 6er-Packung "GraubündenGolf forte 45.000 mg" lassen sich Stress und andere "Unterlandsbeschwerden" lindern. Daher könnte es sich lohnen, in die Ostschweiz zu kommen, um dort den Golfschläger zu schwingen.

Die Werte der angesehenen Marke Graubünden sollten sich in Aufmachung und Produktion der Werbesendung widerspiegeln. Dementsprechend herausfordernd sei es gewesen, Spezialisten zu finden, die das Golfballset wunschgemäß herstellen und komplettieren: "Wir verglichen Golfballproduzenten und -bedrucker sowie Dienstleister, die den Blister, die Kartonschachtel und den Beipackzettel anfertigen und drucken konnten", schildert Bürkli. Das Endprodukt sendete man an potentielle Neukunden. Zudem kann es seit der Kampagne online zusammen mit Golfferien geordert, direkt an einen Freund geschickt sowie in den Golfshops der Region erworben werden.Der Artikel wird vernetzt beworben, etwa über YouTube und Facebook. Dort kann man drei amüsante Kurzfilme zu verschiedenen Golfthemen – kommentiert von Gian und Giachen – abrufen. Die Clips enden mit einer Produkteinblendung und dem Hinweis: "Für mehr Wohlbefinden und Spielspaß lesen Sie die Packungsbeilage oder fragen Sie Ihren Caddie oder Flightpartner." Die Website verzeichnete innerhalb der ersten 48 Kampagnen-Stunden 15.000 zusätzliche Besucher, die Buchungen von Golfferien in Graubünden stiegen um 37 Prozent an. " Die Premierenauflage des ‚Heilmittels‘ war binnen kürzester Zeit ausverkauft, das qualitative Feedback der Kunden war ebenfalls sehr positiv", bilanziert Bürkli.

Kreative Differenzierung

Die Beteiligten haben sich einer Methodik bedient, die hohe Aufmerksamkeit verspricht: gezielt zu durchbrechen, was die Konsumenten erwarten. Angesichts der Flut an verwechsel- und vorhersehbaren Informationen und Inhalten lässt sich so eine erfrischende Differenzierung sicherstellen. Print-Mailings bieten aufgrund ihrer