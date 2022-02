Das Ganze soll einen spielerischen Zugang zum Peloton-Training ermöglichen, wobei die Musik-Inhalte für zusätzliche Motivation sorgen sollen. Für die nötige Exklusivität soll dabei ein David-Bowie-Remix sorgen, der nur bei Peloton zu finden ist. Weitere Stücke kommen von Peloton DJ John Michael und David Guetta. Beworben wird Lanebreak über Display und Paid Social, wobei der Spot als 30-, 15- und 6-Sekünder geschaltet wird.Während Peloton über die Musik ein schon länger bestehendes Steckenpferd der Firma reitet, ist die Verbindung von Training und Verspieltheit offensichtlich ein neuer Ansatz, um Kundinnen und Kunden zu locken beziehungsweise zu binden. Gamification bedeutet in der Regel, Sportarten in virtuelle Welten zu überführen, wobei die Bewegung nicht unbedingt im Vordergrund steht. Peloton geht nun den umgekehrten Weg.Neue Argumente für seine Produkte hat das New Yorker Fittech auch dringend nötig. Zu Beginn der Corona-Krise gehörte Peloton mit dem eigenen Homefitness-Angebot noch zu den Profiteuren. Inzwischen hat sich der Hype aber deutlich abgekühlt. Die Performance der Firma ließ zuletzt so sehr zu wünschen übrig, dass CEO John Foley das Handtuch warf . Zuvor hatte unter anderem der Investor Blackwells Capital dem Firmenchef ein katastrophales Zeugnis ausgestellt