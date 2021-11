Planted: Mural in Berlin

Planted: Projektion

Um die Botschaft aufmerksamkeitsstark transportiert zu bekommen, setzt Planted auf verschiedene Aktionen. So brachte das Unternehmen in der der Greifswalder Straße in Berlin ein Huhn aus echten Pflanzen an - quasi ein lebendiges Mural. Hinzu kommen Licht- und Nebelprojektionen in Berlin Mitte und dem Regierungsviertel sowie umfangreiche Außenwerbung und Wildplakatierungsaktionen in der Hauptstadt. Dabei kann den Passanten auch schonmal ein Mensch im Hühnerkostüm begegnen. Weitere Schauplätze der Kampagne sind Hamburg, Frankfurt/Main und Köln.Ebenfalls Teil der Kampagne ist ein Internet-Rechner , mit dem die Menschen sich anzeigen lassen können, wie viel CO2 sie durch den Umstieg auf Planted-Produkte einsparen können. Tim Raue wirkt bei "Better than" nicht vor der Kamera. Der Sternekoch unterstützt die Ziele des Unternehmens jedoch, indem er dessen Produkte in das vegane Menü seines Restaurants Tim Raue in Berlin aufnimmt."Wenn wir auch in Zukunft noch ein angenehmes Leben auf diesem Planeten haben wollen, müssen wir jetzt handeln", sagt, Mitbegründer von Planted. "Wir haben keine Zeit mehr für Ausreden – jetzt gilt es, die verheerenden Folgen der Nutztierhaltung auf unserem Planeten zu reduzieren. Unser veganer Fleischersatz auf Erbsenproteinbasis bietet hierfür die perfekte gesunde und wirklich leckere Alternative. Unsere Better than-Kampagne soll Menschen zum Umdenken anregen und auf die Reise in eine lebenswerte Zukunft mit gesunden und nachhaltigen Ernährungsalternativen mitnehmen."Beim Kunden zeichnet Jenny gemeinsam mit Sabrina Balestra (Head of Brand and Marketing) für die Kampagne verantwortlich. Als Agenturpartner ist die Deutsch-Schweizer Agentur Foundry an Bord. Ebenfalls beteiligt sind XI DE SIGN (Produktion), Inovisco Mobile Media (Produktion der Projektionen) sowie Adel & Link (PR) und Jeff Berlin (Event). ire