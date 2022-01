Die Kampagne steht unter dem Motto "Nachhaltiger ins neue Jahr". Mit dem Auftritt will Netto die guten Vorsätze der Konsument*innen adressieren und wirbt in diesem Zuge einerseits für die veganen Produkte aus dem eigenen Sortiment, andererseits aber auch für nachhaltige Bio-Produkte. Herzstück ist ein 25-sekündiger TV-Spot (Kreation: Jung von Matt), in dem ein Ehepaar zu einem Kochduell antritt: Er kocht Burger aus Bio-Rinderhack, sie mit veganen Tofu-Bratlingen - beides von den Netto-Eigenmarken BioBio und Vehappy. Am Ende entscheidet schließlich die Tochter, welcher Burger besser schmeckt. Oder doch nicht?





Der Auftritt bildet für Netto den kommunikativen Auftakt ins neue Jahr und ist zunächst vom 3. bis zum 29. Januar zu sehen. Ein zweiter Flight ist vom 21. Februar bis 5. März geplant. Zu den Kampagnenmaßnahmen zählen neben dem TV- und Onlinespot auch Aufsteller, Plakate sowie Schaukästen in den Filialen des Discounters. Handzettel sowie Rezepte auf netto-online.de runden die Kampagne ab.



Netto hat laut eigenen Angaben ganzjährig bis zu 350 vegetarische und vegane Produkte im Sortiment, darunter viele in Bio-Qualität, wie etwa die BioBio-Produkte Bratstreifen, vegane Bällchen, Tofu-Bolognese und Tofu-Bratlinge in den Sorten Gemüse, Natur und Curry-Grünkern. tt