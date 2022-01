Nicht nur der Hauptdarsteller ist derselbe wie im ersten Erfolgsspot der Düsseldorfer Food-Marke, auch der Stil ähnelt jenem von 2021. Zwar kommt der neue Film mit drei Minuten Laufzeit etwas kürzer daher als sein mehr als fünfeinhalb-minütiger Vorgänger, doch das Kernelement bleibt gleich. Erneut sieht man Lindemann in Echtzeit dabei zu, wie er einen veganen Burger mit Zutaten von LikeMeat isst - dieses Mal allerdings in perfekter Karl-Lagerfeld-Maske und während er aus dem Backstage-Bereich heraus live eine Modenschau verfolgt.



#veganuary – Till Lindemann wird für LikeMeat zu Karl Lagerfeld

Aufgebrochen wird die Kunstfilm-artige Performance des Rammstein-Sängers durch Einblendungen der Models, die durch das Blitzlichtgewitter über den Laufsteg spazieren. Am Ende des Spots wird klar, dass Lagerfeld alias Lindemann selbst der verantwortliche Designer der Show ist, indem er nach seinem Burger-Genuss die Bühne betritt und sich satt und zufrieden feiern lässt.In der Warhol-Hommage gab es solche Zwischensequenzen nicht, wodurch der Film zwar noch künstlerischer wirkte, sich aber auch ein wenig in die Länge zog. Der Erfolg gab der speziellen Machart damals jedoch Recht: Die Kampagne erzielte ein großes Medienecho und wurde mit mehreren Preisen ausgezeichnet, unter anderem dem PR Report Award 2021 sowie einem bronzenen Effie in der Kategorie Public Relations.LikeMeat hat die Veröffentlichung seines Kampagnen-Weiterdrehs erneut dem Start des Veganuary angepasst. Die gleichnamige gemeinnützige Organisation aus Großbritannien ruft seit 2014 Menschen dazu auf, ihre Ernährung im Januar für einen Monat auf rein pflanzliche Produkte umzustellen und dadurch sowohl die persönliche Gesundheit zu fördern als auch die Umwelt zu schützen und zum Tierwohl beizutragen. In den vergangenen Jahren hatte diese Bewegung unter dem Hashtag #veganuary in den sozialen Netzwerken stark getrendet.