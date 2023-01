"Belegt, beliebt, vegan" und "Mach dich veganverliebt" heißen die beiden Onlinespots, in denen Lidl zusammen mit seiner neuen Leadagentur Grabarz & Partner für das Vemondo-Sortiment trommelt. Bereits seit rund zwei Jahren ist Schauspieler und Muskelpaket Ralf Möller Testimonial für die vegane Eigenmarke des Discounters und spielt folglich auch in den neuen Clips die Hauptrolle.



In dem Hauptspot ist Möller zu sehen, wie er das romantische Dinner eines Paares - das wiederum bekannt ist aus dem Lidl-Valentinstagsspot von 2021 - crasht und die beiden zu einer 100 Prozent veganen Tiefkühlpizza verführt, die laut dem 63-Jährigen "wie beim Italiener" schmeckt. In dem zweiten Spot legt er den Protagonisten dazu die Webseite Lidl-kochen.de ans Herz legt. Denn dort gibt es nicht nur über 1000 vegane Rezepte und Kochideen , sondern auch einen flexiblen veganen Ernährungsplan für den Veganuary.Die beiden Spots sind aber nicht bloß das Herzstück der Veganuary-Kommunikationsmaßnahmen von Lidl, sondern gleichzeitig auch eine sehr offensichtliche und dennoch humorvolle Persiflage auf eine legendäre Dr.-Oetker-Kampagne. Seit 1989 wirbt der Nahrungsmittelhersteller zusammen mit Leadagentur BBDO mit Unterbrechungen nämlich ganz ähnlich für seine Ristorante-Tiefkühlpizza. In den TV-Spots geht es dabei immer um ein Paar beim Candle-Light-Dinner, das genüsslich eine oder zwei Ristorante-Pizzen verspeist, während im Hintergrund - wie auch in der Hommage von Lidl - Verdis "La Donna é Mobile" zu hören ist. Die ikonische Kampagne wurde 2019 letztmals neu aufgelegt , 2016 erhielt Dr. Oetker für sie einen GWA Effie in der Kategorie "Evergreen".