Anlass für die neue Markenkampagne ist aber nicht nur der Aktionsmonat, in dem auch immer mehr etablierte Food-Marken und Lebensmitteleinzelhändler thematische Werbeauftritte starten, sondern auch die Tatsache, dass die Greenforce-Produkte mittlerweile bundesweit im LEH gelistet sind. Um die Awareness signifikant zu steigern, launcht das Unternehmen in dieser Woche einen TV-Spot, in dem eine Familie beim Abendessen zu sehen ist. Dabei liefern sich der ganz offensichtlich Fleisch liebende Vater und die sich vegan ernährende Tochter eine witzige Essensschlacht - bis es zur überraschenden Auflösung durch die Mutter kommt. Das Motto der Kampagne: "Das beste Fleisch ist keins! 100% vegan. 100% lecker."



"Mit unserer Kampagne möchten wir bundesweit für Aufmerksamkeit sorgen und uns als vegane Genussbrand in den Köpfen der Verbraucher:innen etablieren", so, CMO von Greenforce. "Gemeinsam mit Pahnke haben wir hier ein deutlich sichtbares Ausrufezeichen gesetzt.", Kreativgeschäftsführer bei der Hamburger Agentur, ergänzt: "Der TV-Spot taucht ein in die Lebenswelt einer Familie, in der moderne Ernährung eine wichtige Rolle spielt. Vater und Tochter liefern sich am Tisch ein wahres Food-Duell mit überraschendem Ausgang. Wir inszenieren so auf unterhaltsame Art, dass man echten Fleischgenuss erleben kann, ohne auf tierische Lebensmittel zurückgreifen zu müssen."Der Spot ist insgesamt vier Wochen lang auf reichweitenstarken TV-Sendern wie Pro Sieben, Sat 1, RTL, RTL Zwei, Vox und Kabel Eins zu sehen und soll gezielt eine breite Masse an Konsumierenden - Veganer, Flexitarier und Fleischesser gleichermaßen - für die Fleischersatz-Produkte von Greenforce begeistern. Dazu bewirbt das Unternehmen in dem Spot seine veganen Mini-Frikadellen, Cevapcici und Köttbullar. Zudem wird der Auftritt in die Digitalkanäle und sozialen Netzwerke verlängert. Dort fordert Greenforce die Menschen auch dazu auf, Feedback zu den neuen Frischeprodukten der Marke zu geben, um die Produktrange weiter optimieren zu können.