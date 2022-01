So will Katjes in diesem Jahr einen Großteil seiner Fruchtgummis vegan machen. Der "Veganuary", in dem viele Menschen weltweit einen Monat lang auf tierische Produkte verzichten, ist für die Emmericher offenbar ein guter Zeitpunkt, um die Weiterentwicklung zu bewerben. Dafür holt sich Katjes mit Bonnie Strange prominente Unterstützung Bord.





Die Schauspielerin und Influencerin ist bekennende Veganerin - selbst Antoni Jellyhouse verantwortlich. Produziert wurde der Spot von Tempomedia unter der Regie von Karien Cherry. Bonnie Strange für Katjes "Als Antoni Jellyhouse uns Bonnie vorgeschlagen hat, wussten wir sofort: Die ist es!", sagt Tobias Bachmüller, geschäftsführender Gesellschafter von Katjes Fassin. "Wenn eine unsere Hammer-News überzeugend rüberbringen kann, dann Bonnie. Bekennende Veganerin mit immenser Reichweite, Working Mum und Vollprofi: ein Traum!"



Bislang hatte Katjes bei der Herstellung seiner Fruchtgummis auf tierische Gelatine verzichtet. Das gesamte Sortiment in Deutschland wird auf diese Weise produziert. 2019 hatte das Unternehmen zudem bereits die vegane Schokolade Chocjes eingeführt - die begleitende Marketing-Kampagne geriet zu einem echten Aufreger . Das dürfte bei der Kampagne mit Bonnie Strange nicht passieren. Zumal es inzwischen wohl kaum mehr Holzhammer-Marketings bedarf, um mit veganen Produkten eine kritische Masse an Konsumierenden zu erreichen. Besonders die so genannten Flexitarier stehen dabei im Fokus. Laut der Ernährungsstudie des Herstellers Veganz nimmt die Zahl der Europäer, die bewusst seltener Fleisch konsumieren, rasant zu. Fast 30 Prozent der befragten Deutschen gibt demnach an, sich flexitarisch zu ernähren. ire