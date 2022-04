© Greenforce Gar nicht so leicht, den perfekten Ansatz für ein Werbevideo zu finden, wie Joko Winterscheidt und Thomas Müller beim Dreh für Greenforce feststellen

Vegane Burger, Frikadellen oder auch veganes Ei: Das Münchner Start-up Greenforce hat eine breite Palette an Ersatzprodukten für tierische Lebensmittel im Angebot. In den Stories verschiedener Influencer tauchen die Produkte bereits seit einiger Zeit vermehrt auf, doch nun hat sich das Unternehmen zwei echte Top-Stars als Werbepartner gesichert. In mehreren Spots liefern sich Fußball-Ikone Thomas Müller und TV-Moderator Joko Winterscheidt einen selbstironischen Schlagabtausch - und machen am Ende doch noch gemeinsame Sache.