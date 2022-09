So will Greenforce den Bayern das Weißwurst-Zuzeln abgewöhnen

© Greenforce Das Start-up Greenforce bewirbt seine vegane Weißwurst am Hauptbahnhof in München.

Schon vor dem offiziellen Start des diesjährigen Oktoberfests in München sorgte die vegane Weißwurst für kontroverse Diskussionen in der Lokalpresse. Das Tech-Start-up Greenforce, das sie entwickelt hat, hält die Kommunikation mit einer groß angelegten Out-of-Home-Kampagne am Laufen. Der Claim dazu: "Neu. Nackert. Vegan. – Ohne Zuzeln! Die erste vegane Weißwurst."