In seiner digitalen Kommunikation zeigt Lidl, dass es immer näher an den aktuellen Trendthemen dran ist. Nach der Horror-Persiflage "Reuetuz" an Halloween ist es jetzt der Hype um die Netflix-Serie "Squid Game", der das nächste Thema liefert. In der erneut von ANY Agency kreierten Online-Kampagne feiert der Discounter jetzt die Sortimentsvielfalt seiner veganen Handelsmarke Vemondo mit einem Ausflug zum "Vegan Game", das unschwer als Persiflage des "Squid Game" erkennbar ist. Doch der eigentliche Horror beginnt für den armen Burger-Liebhaber erst danach.